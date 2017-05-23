Адвокаты Улюкаева не комментируют информацию о завершении расследования по его делу

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Адвокаты бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева отказываются комментировать информацию СМИ о якобы завершении следственных действий по уголовному делу в отношении экс-министра, обвиняемого в получении взятки в $2 млн.
"Ничего не знаю, ничего говорить не буду", - сказал ТАСС адвокат Тимофей Гриднев. Примерно то же самое ответил и другой адвокат Улюкаева Александр Вершинин. В свою очередь адвокат Лариса Каштанова сообщила, что не располагает такой информацией.
Во вторник агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что расследование уголовного дела в отношении Улюкаева завершено, а экс-министру предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября прошлого года. Как утверждает СК, Улюкаев был задержан при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую компании "Роснефть" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей компании "Роснефть".
Улюкаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки"). 15 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия.
Экс-министр находится под домашним арестом в своей квартире на Минской улице в Москве. 29 ноября 2016 года суд наложил обеспечительный арест на десять земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области, а 14 декабря - на денежные средства и монеты из драгоценных металлов на общую сумму около 500 млн рублей.