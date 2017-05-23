Вооруженные топорами неизвестные ограбили ювелирный магазин в центре Париже

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Трое неизвестных, вооруженные топорами и пистолетом, ограбили сегодня ювелирный магазин в центре Парижа. Об этом сообщает газета Le Parisien.
По ее информации, грабители ворвались в ювелирный магазин "Buccellati", расположенный на улице Рю де ля Пэ во втором округе Парижа в 13:00 по местному времени (14:00 мск), когда в магазине находились покупатели и сотрудники.
Сначала в магазин вошел один грабитель, дверь которому открыл охранник, за ним последовали двое других, на одном из них была карнавальная маска. Злоумышленники разбили витрины магазина топорами и вынесли ювелирные украшения на €5 млн. С места преступления грабителям удалось скрыться.