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Вооруженные топорами неизвестные ограбили ювелирный магазин в центре Париже

Происшествия
23 мая, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

На момент нападения в магазине находились покупатели и сотрудники. Грабители вынесли ювелирные украшения на €5 млн

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Трое неизвестных, вооруженные топорами и пистолетом, ограбили сегодня ювелирный магазин в центре Парижа. Об этом сообщает газета Le Parisien.

По ее информации, грабители ворвались в ювелирный магазин "Buccellati", расположенный на улице Рю де ля Пэ во втором округе Парижа в 13:00 по местному времени (14:00 мск), когда в магазине находились покупатели и сотрудники.

Сначала в магазин вошел один грабитель, дверь которому открыл охранник, за ним последовали двое других, на одном из них была карнавальная маска. Злоумышленники разбили витрины магазина топорами и вынесли ювелирные украшения на €5 млн. С места преступления грабителям удалось скрыться.

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