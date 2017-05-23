Под Ростовом в результате хлопка цистерны с горючим погиб один человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая./ТАСС/. Один человек погиб и двое пострадали в Миллеровском районе Ростовской области в результате хлопка цистерны с горючим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 13.30 (время совпадает с московским) на телефон диспетчера поступило... сообщение о пожаре в песчаном карьере у станицы Мальчевская. По прибытии на место установлено, что при проведении сварочных работ имел место хлопок цистерны, частично наполненной горючим", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате происшествия погиб мужчина, его возраст устанавливается. Еще двое - мужчины 1962 и 1987 годов рождения - доставлены центральную больницу Миллеровского района.