Обыски в "Гоголь-центре" завершены

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Cледователи и сотрудники ФСБ завершили обыски в "Гоголь-центре", проводившиеся в рамках дела о хищении 200 млн руб. Как передает корреспондент ТАСС, сотрудники правоохранительных органов покинули "Гоголь-центр" на улице Казакова. Актеры беспрепятственно входят и выходят из здания театра.
Как сообщили ранее в Следственном комитете РФ, обыски проводились в рамках уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.
Они прошли по разным адресам в различных регионах страны, в том числе в квартире худрука центра Кирилла Серебренникова. В настоящее время режиссер находится на допросе у следователя Главного следственного управления СК РФ по Москве.