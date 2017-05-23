Обыски в "Гоголь-центре" завершены

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Cледователи и сотрудники ФСБ завершили обыски в "Гоголь-центре", проводившиеся в рамках дела о хищении 200 млн руб. Как передает корреспондент ТАСС, сотрудники правоохранительных органов покинули "Гоголь-центр" на улице Казакова. Актеры беспрепятственно входят и выходят из здания театра.

Как сообщили ранее в Следственном комитете РФ, обыски проводились в рамках уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

Они прошли по разным адресам в различных регионах страны, в том числе в квартире худрука центра Кирилла Серебренникова. В настоящее время режиссер находится на допросе у следователя Главного следственного управления СК РФ по Москве.