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Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение

Происшествия
23 мая, 18:36 дата обновления: 23 мая, 18:49 UTC+3

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении бывшего министра экономического развития

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Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере")", - сказала она.

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Ранее адвокаты бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева отказывались комментировать информацию о якобы завершении следственных действий по уголовному делу в отношении экс-министра, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн.

Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября прошлого года. Как утверждает СК, Улюкаев был задержан при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую компании "Роснефть" выкупить у государства 50,08 % акций "Башнефти". Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей компании "Роснефть".

Улюкаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки"). 15 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия.

Экс-министр находится под домашним арестом в своей квартире на Минской улице в Москве. 29 ноября 2016 года суд наложил обеспечительный арест на десять земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области, а 14 декабря - на денежные средства и монеты из драгоценных металлов на общую сумму около 500 млн руб.

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