Экс-главу департамента Минкультуры допрашивают по делу о хищениях

Биография Роджера МураБиографии и справки 23 мая, 19:52
Глава Кубани предложил провести полное "импортозамещение" в российском футболеСпорт 23 мая, 19:40
Мосбиржа впервые вводит программу ликвидности по валютной паре "доллар/рубль"Экономика и бизнес 23 мая, 19:33
Вратарь Габулов пропустит начало подготовки сборной России к Кубку конфедерацийСпорт 23 мая, 19:33
Теракт в Манчестере совершил 22-летний Салман АбедиМеждународная панорама 23 мая, 19:32
Меры безопасности на финале Лиги Европы не будут усиленыСпорт 23 мая, 19:13
Встреча Путина с президентом Филиппин перенесена на 23 маяПолитика 23 мая, 19:10
ФАС возбудила дело против HP и LenovoЭкономика и бизнес 23 мая, 19:05
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодыхЭкономика и бизнес 23 мая, 18:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Бывшего директора департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софью Апфельбаум допрашивают по делу о хищениях бюджетных средств, в рамках которого проводились обыски в "Гоголь-центре" и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова.
Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Следователи в настоящее время допрашивают Софью Апфельбаум как свидетеля", - сказал источник. По его словам, допрос режиссера пока не завершен. "Сейчас допрашиваются еще несколько человек, помимо Апфельбаум и Серебренникова", - сообщил собеседник агентства. Других подробностей он не привел.
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что обыски у Серебренникова проходят в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн рублей, выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства в 2011-2014 годах. Представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщала ТАСС, что уголовное дело возбуждено по факту совершенного в 2014 году хищения в особо крупном размере бюджетных средств, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия".