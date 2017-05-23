Экс-главу департамента Минкультуры допрашивают по делу о хищениях

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Бывшего директора департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софью Апфельбаум допрашивают по делу о хищениях бюджетных средств, в рамках которого проводились обыски в "Гоголь-центре" и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следователи в настоящее время допрашивают Софью Апфельбаум как свидетеля", - сказал источник. По его словам, допрос режиссера пока не завершен. "Сейчас допрашиваются еще несколько человек, помимо Апфельбаум и Серебренникова", - сообщил собеседник агентства. Других подробностей он не привел.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что обыски у Серебренникова проходят в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн рублей, выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства в 2011-2014 годах. Представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщала ТАСС, что уголовное дело возбуждено по факту совершенного в 2014 году хищения в особо крупном размере бюджетных средств, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия".