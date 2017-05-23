Приговоренный к казни "чарлстонский стрелок" подал апелляцию

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Дилан Руф, который ранее в этом году был приговорен к смертной казни за убийство девяти темнокожих прихожан церкви в городе Чарлстон (штат Южная Каролина), подал апелляцию в суд. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Молодой человек, который не скрывает своих расистских взглядов, попросил Апелляционный суд девятого округа проявить снисхождение и отменить вынесенный ранее вердикт. Как отмечает AP, стенограммы состоявшихся ранее слушаний, свидетельствуют о том, что 23-летний Руф, в действительности, рассчитывает лишь затянуть рассмотрение дела.

Как указывает агентство, в беседах с адвокатами он выражал уверенность в том, что в США в течение нескольких лет осуществят государственный переворот сторонники превосходства белой расы. Руф, согласно указанным стенограммам, рассчитывает, что, захватив власть в стране, расисты освободят его из тюрьмы и даже назначат губернатором его родного штата - Южная Каролина. Суд пока не отреагировал на запрос об отмене приговора.

По данным прокуратуры, 17 июня 2015 года Руф проник в здание Африканской методистской епископальной церкви в Чарлстоне и расстрелял из пистолета собравшихся на курсы изучения Библии прихожан. Федеральными правоохранительными органами США в отношении него были выдвинуты обвинения в общей сложности по 33 пунктам, включая убийство девяти человек и совершение преступлений, продиктованных расовой ненавистью. В декабре прошлого года жюри присяжных в Чарлстоне признало Руфа виновным по всем пунктам, в январе его приговорили к смертной казни.

На заключительном этапе судебного процесса, во время которого присяжные определяли меру наказания, Руф защищал себя самостоятельно, отказавшись от услуг адвокатов. Выступая с заключительным словом, он отказался раскаяться в содеянном.

В апреле молодого человека перевели из тюрьмы в Чарлстоне в пенитенциарное учреждение в городе Терре-Хот (штат Индиана). Там содержат нескольких заключенных, также ожидающих приведения в исполнение смертной казни.