МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Худрук московского театра "Гоголь-центр", режиссер Кирилл Серебренников допрошен в качестве свидетеля по делу о хищении бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"В ходе расследования уголовного дела Серебренников Кирилл допрошен в качестве свидетеля и с него взято обязательство о явке к следователю", - сказала она.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что обыски у Серебренникова проходили в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн рублей, выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства в 2011-2014 годах. Иванова сообщила ТАСС, что уголовное дело возбуждено по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия".