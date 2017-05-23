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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Худрук московского театра "Гоголь-центр", режиссер Кирилл Серебренников допрошен в качестве свидетеля по делу о хищении бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
"В ходе расследования уголовного дела Серебренников Кирилл допрошен в качестве свидетеля и с него взято обязательство о явке к следователю", - сказала она.
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что обыски у Серебренникова проходили в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн рублей, выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства в 2011-2014 годах. Иванова сообщила ТАСС, что уголовное дело возбуждено по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия".