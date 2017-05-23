СМИ: траурный митинг в Бирмингеме сорван из-за появления человека с ножом

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ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Траурный митинг в память о жертвах манчестерского теракта был сорван в Бирмингеме из-за появления на центральной площади города человека с большим ножом и бейсбольной битой. Об этом сообщила газета Daily Express.
По утверждению издания, мужчина, громко выкрикивавший какие-то протестные лозунги, был задержан полицией на центральной площади города (Виктория-сквер), на которой собралась примерно одна тысяча человек, принимавших участие в поминальном мероприятии. На нарушителя порядка надели наручники и увезли в участок.
В качестве меры предосторожности стражи порядка приняли решение вывести всех людей с площади, хотя участники митинга рассчитывали на его продолжение после инцидента.
Аналогичные поминальные церемонии прошли сегодня во многих городах страны, но главная из них состоялась в самом Манчестере.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени в понедельник (в 00:35 мск во вторник), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 были ранены. Произошедшее квалифицировано как теракт.