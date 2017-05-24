Экс-гендиректор "Седьмой студии" и бывший главный бухгалтер задержаны по делу о хищении

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Бывший генеральный директор автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева задержаны по делу о хищении бюджетных средств, в рамках которого были проведены обыски в "Гоголь-центре" и у его художественного руководителя, режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"В настоящее время по подозрению в совершении указанного преступления задержан бывший генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева", - сказала она.
Иванова уточнила, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Как сообщалось ранее, неустановленными лицами из числа руководства АНО "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризации искусства Российской Федерации.
23 мая следователи провели обыски в различных регионах страны, том числе по месту жительства и работы Кирилла Серебренникова. "Он допрошен в качестве свидетеля и с него взято обязательство о явке к следователю", - сообщила Иванова.
Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" (АНО "Седьмая студия") была создана в июле 2011 года для реализации проекта "Платформа" (режиссера Кирилла Серебренникова), заявленного как комплекс акций на стыке четырех направлений - театра, музыки, танца и визуального искусства, и на возмещение затрат ей предполагалось выделить субсидии из федерального бюджета. Проект предполагал в том числе создание до 10 экспериментальных спектаклей в год, гастроли театров современного танца из регионов России в Москве, а также формирование постоянной лабораторной площадки для творчества молодых деятелей искусства, просветительские проекты и мастер-классы современного искусства.