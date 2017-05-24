СМИ: жительница Канады арестована за угрозы жене премьер-министра страны в сети интернет

ОТТАВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Жительница канадской провинции Альберта была арестована за распространение угроз в адрес Софи Грегуар Трюдо - супруги премьер-министра страны Джастина Трюдо. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.

Канадская полиция не стала уточнять, какие именно угрозы и на какой интернет-площадке 49-летняя Лиза Сеймур-Питерс из города Лесбридж выразила в отношении жены главы правительства Канады. Ей уже предъявлены обвинения в распространении угроз, но до суда она была отпущена на свободу при данном обязательстве не общаться и не приближаться к Софи Грегуар и ее семье ближе, чем на 100 метров, а также не принимать участие в политических или иных собраниях.

Известно, что Сеймур-Питерс была арестована 12 мая - на следующий день после совершения преступления в глобальной сети. Первые слушания по этому делу запланированы на 8 июня.

В феврале этого года 41-летний Кристофер Хэйс из провинции Саскачеван был признан виновным в распространении угроз в адрес премьер-министра страны Джастина Трюдо в Facebook. По решению суда, он должен был заплатить штраф в размере 500 канадских долларов ($382). Кроме того, в течение девяти месяцев Хэйс будет находиться на испытательном сроке, который также предусматривает запрет на посещение любых публичных мероприятий, где будет присутствовать Трюдо. Также ему запрещено в течение трех лет владеть огнестрельным оружием.