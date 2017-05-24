Избитый в Канкуне россиянин Макеев идет на поправку

МЕХИКО, 24 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Россиянин Алексей Макеев, получивший черепно-мозговую травму в драке с жителями Канкуна, выздоравливает. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Дмитрий Болбот.

Ранее несколько сотен мексиканцев попытались линчевать Макеева. Поводом для выяснения отношений послужили его видеоролики, в которых он без повода оскорбляет граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей.

"Он идет на поправку, к нему ездила Армина Вольперт (почетный консул в Канкуне - прим. ТАСС), поговорила с ним, он спокоен, никуда не собирается уезжать", - сказал дипломат. Точные сроки выписки россиянина пока неизвестны, по некоторым оценкам, это может произойти через четыре-пять дней.

После выхода из больницы Макеев может быть заключен под стражу в связи с тем, что в драке с его участием был убит молодой мексиканец. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Известно, что прокуратура Кинтана-Роо намерена установить степень ответственности не только тех, кто участвовал в драке, но и сотрудников полиции, которые не соблюли должным образом свои прямые обязанности по защите граждан и их собственности.