Чиновник на Камчатке получил условный срок за присвоение средств на детский центр

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Камчатский краевой суд признал виновным в присвоении более 10 млн рублей бывшего генерального директора предприятия "Единая дирекция по строительству", приговорив его к лишению свободы на четыре года условно с испытательным сроком пять лет и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба ФСБ России по Камчатскому краю.
"Генеральный директор камчатского краевого казенного учреждения "Единая дирекция по строительству", используя служебное положение, присвоил средства предприятия в сумме свыше 10,7 млн рублей. Средства предназначались для строительства и реконструкции помещений "Камчатского детского оздоровительно-образовательного центра" в районе села Паратунка", - говорится в сообщении.
В ходе расследования обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.