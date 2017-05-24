Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чиновник на Камчатке получил условный срок за присвоение средств на детский центр

Происшествия
24 мая, 4:29 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

В ходе следствия обвиняемый, присвоивший более 10,7 млн рублей, полностью возместил материальный ущерб

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Камчатский краевой суд признал виновным в присвоении более 10 млн рублей бывшего генерального директора предприятия "Единая дирекция по строительству", приговорив его к лишению свободы на четыре года условно с испытательным сроком пять лет и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба ФСБ России по Камчатскому краю.

"Генеральный директор камчатского краевого казенного учреждения "Единая дирекция по строительству", используя служебное положение, присвоил средства предприятия в сумме свыше 10,7 млн рублей. Средства предназначались для строительства и реконструкции помещений "Камчатского детского оздоровительно-образовательного центра" в районе села Паратунка", - говорится в сообщении.

В ходе расследования обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
2
Встреча Путина с президентом Филиппин перенесена на 23 мая
3
Доходы губернатора Алтайского края снизились почти на 20%
4
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
5
Прощальный концерт Aerosmith в Москве завершился песней в поддержку Манчестера
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Расследование теракта на стадионе в Манчестере. Хроника событий
Темы дня
Загрузка...
Реклама