В Мексике отстранили от службы полицейских, допустивших драку с участием россиянина

МЕХИКО, 24 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Власти мексиканского штата Кинтана-Роо временно отстранили от исполнения обязанностей сотрудников полиции Канкуна, допустивших драку россиянина Алексея Макеева с местными жителями. Об этом сообщил представитель муниципального министерства общественной безопасности и транспорта Алехандро Родригес. По его словам, речь идет о 20 сотрудниках.

Все они будут отстранены от работы до тех пор, пока власти не определят степень их ответственности за конфликт, случившийся 19 мая. Ранее прокуратура Кинтана-Роо возбудила уголовное дело по факту убийства молодого мексиканца во время драки с Макеевым. Поводом для выяснения отношений с местными жителями послужили видеоролики россиянина, в которых он без повода оскорбляет граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей.

Макеев, получивший черепно-мозговую травму, в настоящее время получает необходимое лечение в одной из крупных больниц Канкуна. Как сообщил ранее ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Дмитрий Болбот, Макеев идет на поправку. После выхода из медицинского учреждения россиянин может быть заключен под стражу.