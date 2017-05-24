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В Мексике отстранили от службы полицейских, допустивших драку с участием россиянина

Происшествия
24 мая, 5:33 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Представитель муниципального министерства общественной безопасности и транспорта Алехандро Родригес отметил, что речь идет о 20 сотрудниках

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© EPA/ALONSO CUPUL

МЕХИКО, 24 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Власти мексиканского штата Кинтана-Роо временно отстранили от исполнения обязанностей сотрудников полиции Канкуна, допустивших драку россиянина Алексея Макеева с местными жителями. Об этом сообщил представитель муниципального министерства общественной безопасности и транспорта Алехандро Родригес. По его словам, речь идет о 20 сотрудниках.

Все они будут отстранены от работы до тех пор, пока власти не определят степень их ответственности за конфликт, случившийся 19 мая. Ранее прокуратура Кинтана-Роо возбудила уголовное дело по факту убийства молодого мексиканца во время драки с Макеевым. Поводом для выяснения отношений с местными жителями послужили видеоролики россиянина, в которых он без повода оскорбляет граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей.

Макеев, получивший черепно-мозговую травму, в настоящее время получает необходимое лечение в одной из крупных больниц Канкуна. Как сообщил ранее ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Дмитрий Болбот, Макеев идет на поправку. После выхода из медицинского учреждения россиянин может быть заключен под стражу.

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