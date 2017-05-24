В аэропорту Нью-Джерси загорелся двигатель готовившегося ко взлету самолета

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Пассажиры самолета американской авиакомпании United Airlines, двигатель которого загорелся при взлете в международном аэропорту Ньюарк-Либерти (штат Нью-Джерси), были эвакуированы из воздушного судна. Как сообщает новостной ресурс Pix 11, пять человек получили небольшие травмы.

Самолет, который должен был направиться в Сан-Франциско (штат Калифорния), готовился ко взлету, когда произошло возгорание правого двигателя. В результате движение лайнера было приостановлено. На борту самолета находилось более 120 пассажиров, им были предоставлены автобусы, которые доставили их к терминалу.

К настоящему моменту аэропорт, который был временно закрыт после инцидента, возобновил работу.