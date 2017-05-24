На корпоративной парковке в Новой Москве сгорели 28 машин

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Почти 30 машин сгорели или были повреждены в результате пожара на автомобильной парковке логистической компании в Новой Москве.
"Заявка о пожаре на автопарковке по адресу: Новая Москва, деревня Саларьево, участок 34ю, поступила в 2:53 мск. В результате возгорания частично или полностью пострадали 28 машин", - сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Москве.
Пожар был ликвидирован в течение сорока минут. По данным собеседника агентства, при пожаре никто не пострадал. Причины и обстоятельства пожара выясняются.