В аэропорту Гонконга самолет выкатился за пределы полосы

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 мая. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Самолет китайской авиакомпании China Eastern выкатился сегодня за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Гонконга. Об этом сообщила радиотелевещательная корпорация RTHK.
Данные о пострадавших не поступали.
Инцидент произошел в условиях непогоды во время руления лайнера A321, прибывшего из Нанкина, после его приземления. На город сегодня обрушились грозы с тропическими ливнями.
Администрация воздушной гавани в этой связи объявила о временном закрытии одной из двух взлетно-посадочных полос. Пассажиров предупредили, что это повлечет задержку целого ряда рейсов.