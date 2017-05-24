В аэропорту Гонконга самолет выкатился за пределы полосы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 мая. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Самолет китайской авиакомпании China Eastern выкатился сегодня за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Гонконга. Об этом сообщила радиотелевещательная корпорация RTHK.

Данные о пострадавших не поступали.

Инцидент произошел в условиях непогоды во время руления лайнера A321, прибывшего из Нанкина, после его приземления. На город сегодня обрушились грозы с тропическими ливнями.

Администрация воздушной гавани в этой связи объявила о временном закрытии одной из двух взлетно-посадочных полос. Пассажиров предупредили, что это повлечет задержку целого ряда рейсов.