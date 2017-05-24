Связанный с хищениями в Сочи замглавы Кубани освобожден от должности

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КРАСНОДАР, 24 мая. /ТАСС/. Заместитель губернатора Краснодарского края Юрий Гриценко, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при строительстве перинатального центра, освобожден от должности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
"Вениамин Кондратьев освободил от занимаемой должности вице-губернатора Юрия Гриценко. Соответствующее распоряжение глава Краснодарского края подписал сегодня", - говорится в сообщении.
СМИ сообщили о задержании Юрия Гриценко минувшей ночью. Официального подтверждения данной информации пока получить не удалось.
Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что следователи проверяют причастность вице-губернатора к хищению средств, выделенных на строительство в Сочи перинатального центра. Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Гриценко находился под подпиской о невыезде.