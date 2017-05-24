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Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%

Происшествия
24 мая, 10:58 UTC+3

В ближайшее время будет обнародована окончательная версия, отметил министр

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Окончательная версия причин катастрофы Ту-154 на Черном море установлена с уверенностью в 99%.

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

"Конечно, нам важно узнать действительно, поэтому мы буквально несколько недель назад завершили работу на месте, работу в акватории на дне по писку всех необходимых деталей. У нас есть на 99% уверенность, что мы имеем окончательную версию причин катастрофы". Но этот "1", который нам требуется, для того, чтобы быть абсолютно уверенными и абсолютно честными перед всеми... Думаю, в ближайшее время, наверное, получим последние данные и озвучим окончательную версию", - сказал он.

Ту-154 Минобороны России разбился рано утром 25 декабря 2016 года. Катастрофа произошла вскоре после вылета лайнера из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.

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