Михаил Фридман и "Ведомости" достигли мирового соглашения

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Бизнесмен Михаил Фридман и газета "Ведомости" достигли мирового соглашения по иску о защите чести и достоинства.
Об этом ТАСС сообщил представитель Фридмана Леонид Хейфец.
"Мы подписали мировое соглашение, а сегодня представим его суду на утверждение", - сказал он.
Юрист отказался разглашать условия соглашения, сославшись на необходимость огласить их сначала перед судом. Останкинский суд Москвы проведет слушания по делу 24 мая.
Как отмечается в иске, 27 февраля в газете была опубликована статья под заголовком "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о русской мафии" и подзаголовком "Звонок из Испании. Российским инвесторам сейчас непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о русской мафии". Истец требует признать информацию из этой публикации недостоверной и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию, а также обязать ответчика опубликовать опровержение как в газете, так и на ее сайте, при этом удалив с сайта саму статью.
Михаил Фридман является председателем наблюдательного совета консорциума "Альфа-групп" и занимает 75-е место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes (2017 год).