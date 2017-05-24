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Четыре бомбы обнаружены на месте строительства штаб-квартиры НАТО

Происшествия
24 мая, 12:40 UTC+3 БРЮССЕЛЬ Ася Арутюнян, Денис Дубровин

По словам генсека организации, ранее на месте, где расположена новая штаб-квартира, находился военный аэродром

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая. Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Четыре неразорвавшиеся бомбы времен Первой и Второй мировых войн были обнаружены на месте строительства новой штаб-квартиры НАТО, которая была возведена на месте бывшего военного аэродрома. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита НАТО 25 мая, где состоится торжественная церемония открытия новой штаб-квартиры.

"В период Первой и Второй мировых войн на месте, где расположена новая штаб-квартира, был военный аэродром. Во время строительства мы нашли четыре неразорвавшихся бомбы", - сказал Столтенберг.

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