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В Николаеве горит судно ВМС Украины

Происшествия
24 мая, 12:49 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, мая. /ТАСС

Водолазное морское судно "Нетешин" базируется в Очакове Николаевской области

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Морское водолазное судно "Нетешин" ВМС Украины

© ГУ ДСНС Украины

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Морское водолазное судно "Нетешин" ВМС Украины горит на судостроительном заводе в Николаеве, сообщают местные СМИ.

"Сегодня в Николаеве на площадке компании Smart Maritime Group (Черноморский судостроительный завод) загорелось морское водолазное судно U700 "Нетешин" ВМС Украины", - пишет издание "НиКвести".

По информации издания, возгорание произошло при выполнении работ по замене металла с использованием сварки. Пять экипажей спасателей тушат пожар.

"Нетешин" - водолазное морское судно ВМС Украины, которое с 2012 года базируется в Очакове Николаевской области. В этом году "Нетешин" начали реконструировать.

Состояние ВМС

Ранее руководство ВМС Украины ни раз признавало, что национальный флот находится в критической ситуации. По словам заместителя начальника штаба ВМС Украины капитана 1 ранга Андрей Рыженко, сейчас на Черном море у Украины осталось лишь 10 единиц военно-морской техники, в том числе самый большой корабль Украины фрегат "Гетман Сагайдачный", который тоже нуждается в ремонте.

В начале мая его направили на техосмотр в плавучий док ЧСЗ, из бюджета на это было выделено 14,5 млн гривен (около $540 тыс.). Однако подрядчик не устранил дефекты двигателя в течение согласованного срока, и военная прокуратура Южного региона предъявила иск на сумму 668 тысяч гривен (около $25 тыс.). В целом на ремонт и модернизацию флагмана ВМС "Гетмана Сайгайдачного" в феврале 2017 года кабинет министров распорядился направить 91 млн гривен (почти $3,4 млн).

В марте Рыженко также сообщил, что переговоры Киева и Вашингтона о передаче ВМС Украины двух подержанных американских кораблей вышли "на финальную стадию". Речь шла о двух патрульных катерах для охраны портов, мониторинга морского побережья.

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