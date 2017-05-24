В Николаеве горит судно ВМС Украины

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КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Морское водолазное судно "Нетешин" ВМС Украины горит на судостроительном заводе в Николаеве, сообщают местные СМИ.
"Сегодня в Николаеве на площадке компании Smart Maritime Group (Черноморский судостроительный завод) загорелось морское водолазное судно U700 "Нетешин" ВМС Украины", - пишет издание "НиКвести".
По информации издания, возгорание произошло при выполнении работ по замене металла с использованием сварки. Пять экипажей спасателей тушат пожар.
"Нетешин" - водолазное морское судно ВМС Украины, которое с 2012 года базируется в Очакове Николаевской области. В этом году "Нетешин" начали реконструировать.
Ранее руководство ВМС Украины ни раз признавало, что национальный флот находится в критической ситуации. По словам заместителя начальника штаба ВМС Украины капитана 1 ранга Андрей Рыженко, сейчас на Черном море у Украины осталось лишь 10 единиц военно-морской техники, в том числе самый большой корабль Украины фрегат "Гетман Сагайдачный", который тоже нуждается в ремонте.
В начале мая его направили на техосмотр в плавучий док ЧСЗ, из бюджета на это было выделено 14,5 млн гривен (около $540 тыс.). Однако подрядчик не устранил дефекты двигателя в течение согласованного срока, и военная прокуратура Южного региона предъявила иск на сумму 668 тысяч гривен (около $25 тыс.). В целом на ремонт и модернизацию флагмана ВМС "Гетмана Сайгайдачного" в феврале 2017 года кабинет министров распорядился направить 91 млн гривен (почти $3,4 млн).
В марте Рыженко также сообщил, что переговоры Киева и Вашингтона о передаче ВМС Украины двух подержанных американских кораблей вышли "на финальную стадию". Речь шла о двух патрульных катерах для охраны портов, мониторинга морского побережья.