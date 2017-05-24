По делу о нападении на полицейских 26 марта в Москве арестован пятый фигурант

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал арест Дмитрия Крепкина - пятого участника прошедшей в Москве 26 марта несанкционированной акции, обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщила ТАСС пресс- секретарь суда Юнона Царева.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Крепкина Дмитрия Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Данная мера пресечения избрана сроком на 2 месяца, то есть до 16 июля", - сказала Царева, уточнив, что заседание прошло еще 18 мая.

Всего по делу арестованы пять человек. По данным СК, в ходе несанкционированного массового мероприятия Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Юрий Кулий, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин совершили нападение на сотрудника полиции. Их вина, утверждают в СК, подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей, самих обвиняемых, а также видеозаписями.

18 мая суд вынес первый приговор по данному делу: за применение насилия к сотрудникам полиции на восемь месяцев заключения осужден 28-летний Кулий. Уголовное дело в отношении Зимовца будет рассмотрено 29 мая. Сегодня Тверской суд рассматривает дело в отношении Шпакова.

По данным следствия, в ходе несанкционированной акции 26 марта в Москве фигуранты дела применяли насилие в отношении представителей власти. Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело в связи с противоправными действиями участников несанкционированного массового мероприятия по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").