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Возле Букингемского дворца задержан человек с ножом

Происшествия
24 мая, 13:48 UTC+3 ЛОНДОН Илья Дмитрячев, Максим Рыжков

Скотленд-Ярд не считает, что данное происшествие связано с терроризмом

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ЛОНДОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Офицеры лондонской полиции задержали человека с ножом неподалеку от Букингемского дворца, лондонской резиденции королевы Великобритании Елизаветы II.

Согласно сообщению Скотленд-Ярда, стражи порядка не считают, что данное происшествие связано с терроризмом.

Ранее корреспонденту ТАСС сообщили в министерстве обороны, что был отменен традиционный развод караула у Букингемского двора. Это решение было принято в связи с повышением в стране уровня террористической угрозы.

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