Возле Букингемского дворца задержан человек с ножом

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ЛОНДОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Офицеры лондонской полиции задержали человека с ножом неподалеку от Букингемского дворца, лондонской резиденции королевы Великобритании Елизаветы II.
Согласно сообщению Скотленд-Ярда, стражи порядка не считают, что данное происшествие связано с терроризмом.
Ранее корреспонденту ТАСС сообщили в министерстве обороны, что был отменен традиционный развод караула у Букингемского двора. Это решение было принято в связи с повышением в стране уровня террористической угрозы.