Возле Букингемского дворца задержан человек с ножом

ЛОНДОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Офицеры лондонской полиции задержали человека с ножом неподалеку от Букингемского дворца, лондонской резиденции королевы Великобритании Елизаветы II.

Согласно сообщению Скотленд-Ярда, стражи порядка не считают, что данное происшествие связано с терроризмом.

Ранее корреспонденту ТАСС сообщили в министерстве обороны, что был отменен традиционный развод караула у Букингемского двора. Это решение было принято в связи с повышением в стране уровня террористической угрозы.