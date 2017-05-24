В поселках Минеральных Вод уровень воды в реке Куме превысил критические отметки

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 24 мая. /ТАСС/. Подъем уровня воды в реке Куме продолжается в поселках Минеральных Вод из-за обильных ливней. В некоторых населенных пунктах уже превышена критическая отметка, сообщили в администрации Минераловодского городского округа.

"В селе Левокумка уровень Кумы медленно, но настойчиво ползет вверх и давно превысил критическую отметку в 4,75 м. Сейчас - почти 6 м", - уточнили в администрации.

По данным администрации, к списку пострадавших от наводнения добавились садовые товарищества "Крым-1", "Радуга" и "Заречная". К полудню вода затопила дворы и огороды на улицах Лесная, Есенина, Кленовая, Виноградная, Курганная, Набережная, Кумская, а также весь переулок Речной. В эвакуационном пункте Левокумской средней школы №8 находятся 137 человек, в том числе - 24 ребенка.

В поселке Первомайский уровень воды в Куме уже превысил отметку в шесть метров, и дождь продолжается. К перечню пострадавших от "большой воды" улиц добавилась и улица Подгорная (район СПК "Волна"). По словам руководителя Первомайского теротдела Михаила Вакаренцева, здесь под водой оказались все огороды и часть дворов. Жители хутора Славянский находятся в эвакуационном пункте в Загорской средней школе № 18.

В селе Ульяновка к 12:00 мск, напротив, ситуация начинает стабилизироваться. По словам руководителя Ульяновского теротдела Светланы Соколовской, наблюдается небольшой спад воды в затопленных дворах и огородах. Уровень Суркуля визуально не повышается, новых подтоплений нет. Силами сотрудников территориального отдела и дежурного МЧС проводится постоянный мониторинг стихии.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров назначил в 17:30 мск внеплановое заседание оперативного штаба. В Минераловодском городском округе введен режим ЧС. Соответствующее постановление сегодня подписал глава округа Сергей Перцев.