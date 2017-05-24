Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В поселках Минеральных Вод уровень воды в реке Куме превысил критические отметки

Происшествия
24 мая, 14:10 UTC+3 МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ВОДЫ 24, мая. /ТАСС

К списку пострадавших от наводнения добавились садовые товарищества "Крым-1", "Радуга" и "Заречная"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 24 мая. /ТАСС/. Подъем уровня воды в реке Куме продолжается в поселках Минеральных Вод из-за обильных ливней. В некоторых населенных пунктах уже превышена критическая отметка, сообщили в администрации Минераловодского городского округа.

"В селе Левокумка уровень Кумы медленно, но настойчиво ползет вверх и давно превысил критическую отметку в 4,75 м. Сейчас - почти 6 м", - уточнили в администрации.

По данным администрации, к списку пострадавших от наводнения добавились садовые товарищества "Крым-1", "Радуга" и "Заречная". К полудню вода затопила дворы и огороды на улицах Лесная, Есенина, Кленовая, Виноградная, Курганная, Набережная, Кумская, а также весь переулок Речной. В эвакуационном пункте Левокумской средней школы №8 находятся 137 человек, в том числе - 24 ребенка.

В поселке Первомайский уровень воды в Куме уже превысил отметку в шесть метров, и дождь продолжается. К перечню пострадавших от "большой воды" улиц добавилась и улица Подгорная (район СПК "Волна"). По словам руководителя Первомайского теротдела Михаила Вакаренцева, здесь под водой оказались все огороды и часть дворов. Жители хутора Славянский находятся в эвакуационном пункте в Загорской средней школе № 18.

В селе Ульяновка к 12:00 мск, напротив, ситуация начинает стабилизироваться. По словам руководителя Ульяновского теротдела Светланы Соколовской, наблюдается небольшой спад воды в затопленных дворах и огородах. Уровень Суркуля визуально не повышается, новых подтоплений нет. Силами сотрудников территориального отдела и дежурного МЧС проводится постоянный мониторинг стихии.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров назначил в 17:30 мск внеплановое заседание оперативного штаба. В Минераловодском городском округе введен режим ЧС. Соответствующее постановление сегодня подписал глава округа Сергей Перцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Наводнения в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
3
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
4
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
7
В Турции в ДТП погибла россиянка
Темы дня
Загрузка...
Реклама