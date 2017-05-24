Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Турции в ДТП погибла россиянка

Происшествия
24 мая, 14:17 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров

Водитель скрылся с места аварии, но впоследствии был задержан

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/STRINGER

АНКАРА, 24 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Генконсульство РФ в Анталье ждет от турецких властей подробностей гибели в ДТП россиянки Марины Демидовой.

Об этом ТАСС сообщил сотрудник диппредставительства.

"Мы подтверждаем, что сегодня была сбита насмерть россиянка. Мы со своей стороны направили запросы в турецкие компетентные органы и ждем от них информацию с подробностями случившегося. Инцидент произошел минувшей ночью в Аланье", - сказали в генконсульстве.

Как пишет газета Milliet, 34-летняя россиянка пыталась перейти дорогу в квартале Авшаллар недалеко от гостиницы, в которой проживала, когда была сбита гражданином Турции Мехметом К. Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть. Сбивший ее водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был пойман и доставлен на допрос в местное отделение полиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
3
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
4
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
7
В Турции в ДТП погибла россиянка
Темы дня
Загрузка...
Реклама