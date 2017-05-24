В Турции в ДТП погибла россиянка

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АНКАРА, 24 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Генконсульство РФ в Анталье ждет от турецких властей подробностей гибели в ДТП россиянки Марины Демидовой.
Об этом ТАСС сообщил сотрудник диппредставительства.
"Мы подтверждаем, что сегодня была сбита насмерть россиянка. Мы со своей стороны направили запросы в турецкие компетентные органы и ждем от них информацию с подробностями случившегося. Инцидент произошел минувшей ночью в Аланье", - сказали в генконсульстве.
Как пишет газета Milliet, 34-летняя россиянка пыталась перейти дорогу в квартале Авшаллар недалеко от гостиницы, в которой проживала, когда была сбита гражданином Турции Мехметом К. Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть. Сбивший ее водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был пойман и доставлен на допрос в местное отделение полиции.