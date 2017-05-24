Спасатели развернули пять эвакуационных пунктов в подтопленных районах Ставрополья

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СТАВРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Спасатели развернули пять эвакуационных пунктов и два пункта временного размещения жителей подтопленных территорий Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края".
"Эвакуационные пункты, развернутые в Ставропольском крае: два эвакопункта в Андроповском муниципальном районе, три пункта в Минераловодском городском округе, два пункта временного размещения в школе №8 села Левокумка и школе №18 поселка Загорский", - говорится в сообщении.
В Андроповском районе в селе Солуно-Дмитриевском для эвакуации людей подготовлены два автобуса, однако пока, по данным спасателей, жители отказываются от эвакуации.
По данным ГУ МЧС края, из-за сильных ливней угроза подъема воды в реках сохраняется 25 и 26 мая. По данным Гидрометцентра края, интенсивные осадки в регионе должны прекратиться 25 мая, в конце рабочей недели в крае ожидается улучшение погоды.
Режимы ЧС и повышенной готовности введены в пяти районах Ставропольского края из-за подтоплений и оползней, спровоцированных сильными дождями. Губернатор Владимир Владимиров поручил главам районов лично выехать в места подтоплений домов. 24 мая вечером в городе Минеральные Воды пройдет совещание комиссии по ЧС, министерству финансов поручено проработать вопрос об оказании помощи пострадавшим от паводка.