Участник акции 26 марта Шпаков приговорен к 1,5 года колонии за нападение на полицейского

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил к 1,5 года колонии общего режима участника несанкционированной акции в Москве 26 марта Александра Шпакова, признанного виновным в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Шпакова виновным по части 1 статьи 318 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - огласил решение судья.

Заседание проходило в особом порядке, так как Шпаков согласился с предъявленным ему обвинением и признал свою вину.

Всего по уголовному делу были арестованы пять человек. По данным Следственного комитета России (СК РФ), в ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия, Андрея Косых и Дмитрия Крепкина к совершению преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). 18 мая суд вынес первый приговор по данному делу: за применение насилия к сотрудникам полиции на восемь месяцев заключения осужден 28-летний Юрий Кулий. Уголовное дело Станислава Зимовца будет рассмотрено 29 мая.

По данным СК РФ, в ходе несанкционированного массового мероприятия 26 марта обвиняемые, в том числе и Шпаков, совершили нападение на сотрудников полиции. Их вина, утверждает следствие, подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей, самих обвиняемых, а также видеозаписями.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело в связи с противоправными действиями участников несанкционированного массового мероприятия по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").