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Почти 80 домов сгорели в Канске и Лесосибирске Красноярского края

Происшествия
24 мая, 16:15 дата обновления: 24 мая, 16:50 UTC+3

В Канске жертвой пожара стал один человек

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КРАСНОЯРСК, 24 мая. /ТАСС/. Пожар уничтожил 40 домов в Лесосибирске и 36 домов в Канске в Красноярском крае. Об этом сообщил глава краевого правительства Виктор Томенко на заседании региональной комиссии по ЧС.

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"По Канску сгорело 36 домов, в разных частых города. По половине из них еще борются пожарные. Горит пилорама", - сказал он, добавив, что удалось поднять в воздух вертолет, который до темноты сможет сделать одну-две "проливки" пожаров.

По словам Томенко, жертвой пожара в Канске стал один человек. "В Канске одна погибшая на улице Инициативной", - сказал он.

В Лесосибирске, отметил Томенко, от огня в самом городе пострадали 30 домов, еще 10 домов - в поселке Стрелка. Он сказал, что есть информация о сгоревших в Бирилюсском районе 15 домах, она проверяется.

По словам Томенко, ночью ожидаются дожди, что поможет в борьбе с огнем.

Ранее сообщалось, что сильный ветер не позволяет задействовать авиацию. В настоящее время устанавливаются причины пожаров. В жилом секторе они произошли, по предварительным данным, от сжигания мусора и травы на подворьях. В Красноярском крае действует особый противопожарный режим, который предусматривает полный запрет на использование открытого огня.

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СК проводит проверку

Следственные органы Красноярского края проводят проверку по факту возгорания жилых домов и надворных построек в нескольких населенных пунктах, сообщили в Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю.

"Начата процессуальная проверка, в ходе которой будет дана оценка эффективности мер, принимаемых должностными лицами по обеспечению мер пожарной безопасности населенных пунктов", - уточнили в ведомстве.

В свою очередь представитель ГСУ СК по региону Ольга Дегидь сообщила ТАСС, что проверка также проводится по факту гибели женщины при пожаре в Канске.

"По факту гибели женщины начата доследственная проверка. В Канске еще идет борьба с пожарами", - сказала она. 

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