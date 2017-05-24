Фельдшера под Тулой осудили за смерть ребенка, у которого она "проглядела" пневмонию

ТУЛА, 24 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Фельдшер поликлиники Новомосковска Тульской области осуждена на два года ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на три года за смерть 10-летнего мальчика от пневмонии, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 27-летней фельдшера педиатрического отделения поликлиники филиала № 1 ГУЗ "Новомосковская городская клиническая больница". Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Следствием установлено, что 16 января 2017 года фельдшер, посетив 10-летнего пациента на дому, не предприняла действий, направленных на установление точного диагноза. По данным следователей, ребенку не были назначены анализы и рентген. В связи с ухудшением состояния мальчика 20 января медработник вновь посетила ребенка на дому, однако, не установив у него основного заболевания - пневмонии и не приняв мер к госпитализации, назначила явку в поликлинику на 24 января. За день до явки мальчик умер дома в результате пневмонии и развившихся у него осложнений, сообщили в управлении СК.