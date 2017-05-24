Пучков поручил направить авиацию МЧС в Красноярский край для борьбы с пожарами

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Глава МЧС России поручил направить авиацию ведомства в Красноярский край, где сложилась сложная обстановка из-за пожаров.

"Перебрасывайте на место всю тяжелую авиацию - Ил-76, самолеты Бе-200, должны работать вертолеты Ми-8", - сказал Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии, прошедшее в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУК) МЧС России.

"Причины пожаров все те же - несанкционированные сельхозпалы, а также нарушение противопожарного режима", - отметил министр.

В результате пожаров в Канске погиб один человек, сгорело 36 домов, 40 домов сгорело в Лесосибирске и 10 домов - в поселке Стрелка Лесосибирского района, в Бирилюсском районе в результате пожара сгорели еще 15 жилых домов. Огнем уничтожены два лесозаготовительных и одно деревообрабатывающее предприятие. Дальнейшее распространение огня остановлено, а жители пострадавших домов размещены у родственников и знакомых. В пострадавших районах подготовлены и развернуты пункты временного размещения вместимостью более 600 человек.

В настоящее время готов к вылету с подмосковного аэродрома Раменское самолет Ил-76 МЧС России с водосливными устройствами, в Красноярске - вертолет Ми-8, а в аэропорту Читы самолет-амфибия Бе-200.