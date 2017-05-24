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Экс-глава московского филиала АО "Славянка" получил восемь лет колонии за взятку

Происшествия
24 мая, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Владимир Кордас, по данным следствия, получил 1,38 млн рублей за содействие в заключении госконтракта на обслуживание лифтов на военном объекте

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Бывший руководитель столичного филиала АО "Славянка" Владимир Кордас приговорен к восьми годам за взятку в 1,38 млн рублей, сообщили в Таганском суде Москвы.

"Таганским районным судом Москвы бывший начальник филиала "Московский" АО "Славянка" Владимир К. за совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 1,38 млн рублей", - сообщается в свою очередь на сайте Главной военной прокуратуры (ГВП) РФ.

Установлено, что в декабре 2015 года начальник филиала за содействие в заключении госконтракта на обслуживание лифтов на военном объекте потребовал от руководителя одной из коммерческих организаций взятку в размере 1,38 млн рублей, после получения которой он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, говорится в сообщении ГВП.

АО "Славянка" является одним из ведущих предприятий России в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Основное направление деятельности компании - управление специализированным жилищным фондом Министерства обороны РФ, эксплуатационное содержание и комплексное обслуживание казарменно-жилищного фонда и сетей водоснабжения военных городков.

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