"Лаборатория Касперского" предупредила о возможной эпидемии вирусов для смартфонов

ВЕНА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Количество вредоносного кода для мобильных устройств стало расти, что может привести к эпидемии распространения вирусов на смартфонах. Об этом заявил руководитель отдела стратегических проектов компании "Лаборатория Касперского" Андрей Ярных на полях 26-й сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

"Статистика прошлого года показывает, что в значительной степени растет количество вредоносного кода для мобильных устройств. Если традиционные масштабные эпидемии заражения персональных компьютеров уже давно не случайность, то на мобильных устройствах в перспективе эпидемии еще возможны с распространением устройств, их усложнением и переходом от простого телефона в разряд смартфонов", - предупредил Ярных на презентации российского проекта Конвенции ООН о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности.

По его словам, количество кибернетических угроз растет для операционных систем Windows и Android, в настоящее время их число самое максимальное, и они начинают охватывать банковский сектор. "Отдельный тренд - это шифровальщики, с которыми мы столкнулись недавно. Программы-шифровальщики опасны не только тем, что они проникают на компьютеры и крадут данные, но и тем, что шифруют содержимое компьютера", - сказал Ярных и привел в пример атаки вируса-шифровальщика WannaCry. "Мы предполагаем, что финансовые цели (вируса WannaCry - прим. ТАСС) не были достигнуты, выкуп платили единицы", - отметил он.

"Лаборатория Касперского" в этой связи призывает не только иметь "программное обеспечение, защищающее от вирусов, но и необходимо проводить постоянное обновление информационных систем и программ на операционных системах", добавил он.

12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса- шифровальщика WannaCry - для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить деньги. По данным Европейского полицейского агентства, жертвами этой атаки стали не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах.