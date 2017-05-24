ФСО задержала преступника, похитившего личные вещи посетителя Музеев Кремля

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) вместе с коллегами из полиции задержали преступника, похитившего личные вещи одного из посетителей Музеев Московского Кремля.

Как сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО, "в мае этого года администрация музея-заповедника "Московский Кремль" обратилась к руководству ФСО РФ с просьбой об оказании помощи в поиске похитителя личных вещей гражданина". "В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСО России преступник был установлен и совместно с полицией задержан", - отметили в Службе. Других деталей в ФСО не приводят.

ФСО отвечает за обеспечение безопасности первых лиц государства.