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ФСО задержала преступника, похитившего личные вещи посетителя Музеев Кремля

Происшествия
24 мая, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

В мае этого года администрация музея-заповедника "Московский Кремль" обратилась к руководству ФСО РФ с просьбой об оказании помощи в поиске похитителя

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) вместе с коллегами из полиции задержали преступника, похитившего личные вещи одного из посетителей Музеев Московского Кремля.

Как сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО, "в мае этого года администрация музея-заповедника "Московский Кремль" обратилась к руководству ФСО РФ с просьбой об оказании помощи в поиске похитителя личных вещей гражданина". "В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСО России преступник был установлен и совместно с полицией задержан", - отметили в Службе. Других деталей в ФСО не приводят.

ФСО отвечает за обеспечение безопасности первых лиц государства.

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