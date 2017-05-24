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Самолет "ИрАэро" совершил вынужденную посадку в Казани

Происшествия
24 мая, 19:23 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 24, мая. /ТАСС

Причиной стала несложившаяся стойка шасси. Пассажиров на борту не было, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС региона

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КАЗАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "ИрАэро" совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Казани из-за неисправности стойки шасси. Пассажиров на борту не было, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Сегодня в 16:36 в международном аэропорту Казань произошла вынужденная посадка самолета, принадлежащего авиакомпании "ИрАэро". Причина вынужденной посадки - несложившаяся стойка шасси. На борту пассажиров не было", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что самолет SRG-200 следовал по маршруту Казань - Иркутск. В пресс-службе казанского аэропорта отметили, что на данный момент аэропорт работает в штатном режиме, вылеты совершаются без задержек.

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