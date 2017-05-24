Самолет Ил-76 вылетел из Подмосковья в Сибирь для тушения пожаров

От пожаров в Сибири пострадали 10 населенных пунктов, сгорели 144 жилых домаПроисшествия 24 мая, 21:27
Программа цифровой экономики превратит данные в новую нефтьЭкономика и бизнес 24 мая, 21:19
AP: функционер CONCACAF признал себя виновным в коррупцииСпорт 24 мая, 21:06
Голкипер магнитогорского "Металлурга" Кошечкин признан лучшим вратарем сезона в КХЛСпорт 24 мая, 20:47
Bloomberg: отец смертника из Манчестера задержан в ТриполиМеждународная панорама 24 мая, 20:37
Мозякин назван самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛСпорт 24 мая, 20:35
Путин и Медведев поздравили патриарха Кирилла с именинамиОбщество 24 мая, 20:31
Минздрав: искусственный интеллект поможет врачам в диагностике ракаОбщество 24 мая, 20:29
Число погибших в результате пожара в Канске достигло двух человекПроисшествия 24 мая, 20:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. МЧС России направило в Красноярский край самолет Ил-76 для тушения пожаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
"С подмосковного аэродрома Раменское в Красноярский край вылетел самолет Ил-76, оборудованный водовыливными авиационными приборами", - сообщили в пресс-службе МЧС.
Самолет направлен в Сибирь для усиления авиационной группировки. В настоящее время уже тушат пожары два вертолета Ми-8. Кроме того, в Красноярске в готовности к применению находится третий вертолет Ми-8, и из Читы готовится к вылету самолет-амфибия Бе-200.