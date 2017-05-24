Самолет Ил-76 вылетел из Подмосковья в Сибирь для тушения пожаров

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. МЧС России направило в Красноярский край самолет Ил-76 для тушения пожаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"С подмосковного аэродрома Раменское в Красноярский край вылетел самолет Ил-76, оборудованный водовыливными авиационными приборами", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Самолет направлен в Сибирь для усиления авиационной группировки. В настоящее время уже тушат пожары два вертолета Ми-8. Кроме того, в Красноярске в готовности к применению находится третий вертолет Ми-8, и из Читы готовится к вылету самолет-амфибия Бе-200.