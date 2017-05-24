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От пожаров в Сибири пострадали 10 населенных пунктов, сгорели 144 жилых дома

Происшествия
24 мая, 21:27 дата обновления: 24 мая, 21:32 UTC+3

Переход пожара на жилые дома в Иркутской области и Красноярском крае произошел из-за пала травы

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Десять населенных пунктов пострадали от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, в них сгорели 144 жилых дома. Об этом сообщил замглавы МЧС Павел Барышев.

"В результате высоких температур воздуха и сильного ветра в Иркутской области и Красноярском крае из-за пала травы произошел переход пожаров на жилые дома. Всего пострадали 10 населенных пунктов, согрели 144 жилых дома, два лесозаготовительных и одно деревообрабатывающее предприятие", - сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Красноярском крае, где сгорели 129 домов. В наибольшей степени пострадали города Канск и Лесосибирск, в каждом из них уничтожены по 73 частных жилых дома. В результате пожара в Канске погибли два человека.

"Группировка по тушению пожаров увеличивается, уже задействованы пять воздушных судов и три пожарных поезда", - сказал Барышев.

"Местным жителям оказывается всесторонняя адресная помощь и поддержка", - подчеркнул он.

Ранее начальник Управления Сибирского регионального центра МЧС Владимир Марченко сообщал, что пожарно-спасательным подразделениям удалось отстоять от пожаров в населенных пунктах Красноярского края и Иркутской области почти 5,5 тыс. частных жилых домов. "Не допущено дальнейшее распространение огня более чем на 4000 жилых домов в Красноярском крае и свыше 1500 домов в Иркутской области", - сказал он.

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