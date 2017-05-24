По подозрению в убийстве девочки, найденной в реке в Краснодарском крае, задержан ее дядя

КРАСНОДАР, 24 мая. /ТАСС/. Дядя 12-летней девочки, тело которой было найдено в русле реки Псебепс в Краснодарском крае, задержан по подозрению в ее убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СК РФ).

Как сообщалось ранее, девочка ушла из дома вечером в понедельник, 22 мая. Было возбуждено уголовное дело. Тело ребенка нашли днем в среду недалеко от дома девочки - в водоеме в границах хутора Новопокровский.

"Лицо, совершившее преступление было установлено и задержано. Им оказался 30-летний местный житель, являющийся мужем сестры матери погибшей девочки", - говорится в сообщении.

В СК РФ уточнили, что сейчас подозреваемый доставлен на допрос.