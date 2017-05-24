Движение поездов на Каховской линии метро Москвы восстановлено

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Движение поездов на Каховской линии Московского метрополитена, прерванное ранее из-за инцидента с пассажиром, восстановлено и сейчас входит в график. Об этом сообщается в аккаунте столичного метро в Twitter.

"Службы метро сработали слаженно и оперативно в восстановлении движения поездов на линии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за инцидента интервалы движения поездов на Каховской линии были увеличены.