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Потушен пожар в Канском районе Красноярского края, где сгорели более 50 домов

Происшествия
24 мая, 23:36 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 24, мая. /ТАСС

Ранее сообщалось о ликвидации пожара в поселке Малая Кеть и локализации возгорания в Лесосибирске

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КРАСНОЯРСК, 24 мая. /ТАСС/. Пожар в Канском районе Красноярского края, уничтоживший 51 дом, ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 00:54 по местному времени (20:54 мск среды - прим. ТАСС) пожар в Канском районе ликвидирован", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о ликвидации пожара в поселке Малая Кеть и локализации возгорания в Лесосибирске.

В среду замглавы МЧС России Павел Барышев сообщил, что от пожаров в Сибири пострадали в общей сложности 10 населенных пунктов, сгорели 144 дома. Самая сложная ситуация сложилась в Красноярском крае, где огонь уничтожил 129 домов. В наибольшей степени пострадали Канск, где пожар унес жизни двух человек, и Лесосибирск, а также Малая Кеть, населенный пункт Стрелка и станция Тилитечь.

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