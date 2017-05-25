Прокурор потребует наказания для экс-главы Библиотеки украинской литературы в Москве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы проведет прения сторон по делу бывшего директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Иван Павлов.

Как ожидается, в прениях прокурор выскажет свою заключительную позицию по обвинению Шариной, а также попросит для нее срок наказания. Также с заключительной речью выступят адвокаты и сама подсудимая, после чего судья удалится для вынесения приговора.

Шарина обвиняется по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Кроме того, ей было добавлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере").

Под домашним арестом подсудимая находится с 30 октября 2015 года. По версии следствия, в 2011-2015 гг. Шарина в нарушение закона "О противодействии экстремистской деятельности" распространяла среди посетителей библиотеки книжные издания Дмитрия Корчинского, признанные в марте 2015 года Мещанским судом экстремистскими материалами и запрещенными к использованию.

Следствие также считает, что ранее Шарина расходовала на свою защиту деньги, предназначенные для выплат юристам библиотеки. По словам гособвинителя, сумма ущерба, нанесенная Шариной государству, составляет более 2 млн рублей. Кроме того, новое руководство библиотеки подало к ней иск на 2,4 млн рублей.