Более 30 гектаров горят в Лесосибирске Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Пожары в городе Лесосибирске Красноярского края локализованы на общей площади 31 гектар, с огнем борются почти 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Продолжается тушение пожара в городе Лесосибирске на предприятиях по хранению и обработке древесины. На тушение привлечено 143 человека и 12 единиц техники и один пожарный поезд. Все загорания локализованы на общей площади 31 гектар - отходы лесопиления, готовая продукция и штабели круглого леса", - сообщили в ведомстве.

"В результате пожара от огня пострадала частная лесопилка, крупные производства, в частности Лесосибирский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат номер 1, пожар не затронул", - сказали ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе городской администрации.

В пункты временного размещения, развернутые для погорельцев, никто не обращался, добавили в службе. "Все разошлись по родственникам", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, Лесосибирск стал одним из населенных пунктов, больше всего пострадавших от пожаров в регионе. Огонь уничтожил дома на нескольких улицах в поселке Стрелка, который входит в границы города. Также пожары затронули Канск, где погибли два человека, поселок Малая Кеть, станцию Тилитечь. Пожары в Канске и Малой Кети удалось ликвидировать вечером 24 мая.

Лесосибирск является крупным промышленным центром Красноярского края, здесь расположены большое количество лесопильных и деревообрабатывающих предприятий. В городе живут 90 тысяч человек.