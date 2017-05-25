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Детский сад в Благовещенске обстрелял школьник

Происшествия
25 мая, 5:11 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 25, мая. /ТАСС

На мать подростка составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая. /ТАСС/. Полицейские нашли человека, обстрелявшего детский сад в Благовещенске 22 мая, им оказался школьник. Об этом сообщила в четверг пресс-служба УМВД по Амурской области.

"Установлено, что подросток произвел несколько выстрелов в сторону детского сада из газобаллонного пистолета, подаренного ему родственниками. Со слов мальчика оружие он выбросил. Решается вопрос о постановке подростка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних", - сказали в ведомстве.

На мать школьника составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Здание детского сада в Благовещенске было обстреляно в понедельник. В полицию обратился директор учреждения, он рассказал, что сотрудники детсада слышали похожие на выстрелы звуки, когда дети спали. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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