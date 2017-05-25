Детский сад в Благовещенске обстрелял школьник

Соцсеть "ВКонтакте" создаст сообщество для выпускников этого годаОбщество 25 мая, 6:37
В Москве и области ожидается дождливая, но теплая погодаМосква 25 мая, 6:07
Футбол отошел на второй план: "Манчестер Юнайтед" впервые выиграл Лигу ЕвропыСпорт 25 мая, 5:04
Более 500 человек остались без жилья в результате пожаров в Красноярском краеПроисшествия 25 мая, 4:56
ФБР отказалось предоставить Конгрессу документы о беседе Коми с ТрампомМеждународная панорама 25 мая, 4:43
Эксперты: ущерб от международной вирусной атаки WannaCry превысил $1 млрдМеждународная панорама 25 мая, 4:27
ABC: в доме исполнителя теракта в Манчестере нашли цех по изготовлению взрывных устройствМеждународная панорама 25 мая, 4:19
Футболист Погба посвятил победу в финале Лиги Европы жертвам теракта в МанчестереСпорт 25 мая, 3:58
В Приморье спасли редкого черного грифа с поврежденным крыломОбщество 25 мая, 3:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая. /ТАСС/. Полицейские нашли человека, обстрелявшего детский сад в Благовещенске 22 мая, им оказался школьник. Об этом сообщила в четверг пресс-служба УМВД по Амурской области.
"Установлено, что подросток произвел несколько выстрелов в сторону детского сада из газобаллонного пистолета, подаренного ему родственниками. Со слов мальчика оружие он выбросил. Решается вопрос о постановке подростка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних", - сказали в ведомстве.
На мать школьника составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.
Здание детского сада в Благовещенске было обстреляно в понедельник. В полицию обратился директор учреждения, он рассказал, что сотрудники детсада слышали похожие на выстрелы звуки, когда дети спали. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.