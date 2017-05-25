В Сибири и на Дальнем Востоке лесными пожарами охвачено свыше 8 тыс. га

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ЧИТА, 25 мая. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке превысила 8 тыс. га, только в Красноярском крае площадь возгораний за сутки возросла более чем в десять раз, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
"По данным на 00:00 мск, площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла более чем в десять раз до 4 тыс. га. В Иркутской области горит более 800 га, в Бурятии - почти 500 га, в Туве - 200 га, в Забайкалье - чуть более 100 га, небольшие пожары действуют в Томской области (80 га). Всего на территории Сибири - 7 тыс. га", - говорится в сообщении.
Еще свыше тысячи гектаров охвачено огнем на Дальнем Востоке: в Амурской области, по данным ведомства, горит 630 га, в Хабаровском крае - 470 га, в Якутии - 130 га. Небольшие по площади пожары - в Приморье.
По данным минприроды Забайкальского края на сегодняшнее утро, в регионе действуют три лесных пожара на общей площади 27 га, еще два очага локализованы на 85 га, угрозы населенным пунктам нет. В соседней Бурятии за прошедшие сутки потушили два возгорания: крупный пожар в Мухоршибирском районе на общей площади около 180 га и небольшой пожар в пригороде Улан-Удэ. В двух регионах огонь тушат около 400 человек, задействовано 60 единиц техники.
Осложнения ситуации ожидают и на Камчатке, четвертый (высокий) класс пожарной опасности объявлен в Быстринском районе края до 31 мая, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В Хабаровском крае, по данным Управления лесами краевого правительства на утро 25 мая, остались два действующих пожара на общей площади 66,5 га.
Как сообщалось ранее, от пожаров в Сибири накануне пострадали десять населенных пунктов. Основной удар пришелся на Красноярский край, где огонь уничтожил 130 домов. Сегодня стало известно, что пожар сделал непригодными для жилья 40 домов в Иркутской области. В обоих регионах объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.