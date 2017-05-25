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Улицы Бангкока оказалась под водой из-за сильного ливня

Происшествия
25 мая, 6:17 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский

Подтопление проезжей части стало причиной сильнейших дорожных заторов

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БАНГКОК, 25 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Часть оживленных улиц Бангкока сегодня утром оказалась под водой из-за сильного ливня, продолжавшегося в течение всей ночи. Вода поднялась над поверхностью земли на 40-50 см.

Подтопление проезжей части стало причиной сильнейших дорожных заторов. Несколько столичных школ объявили о том, что не смогут открыть свои двери для учащихся. Как сообщает метеорологическое бюро Таиланда, дождливая погода установилась в Бангкоке, а также на северо-востоке и в центральной части страны на ближайшие несколько дней.

По данным синоптиков, проливные дожди ожидаются вплоть до воскресенья на территории 10 из 77 таиландских провинций.

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