В Минусинске застрелили главного редактора местной газеты

КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Главный редактор местной газеты найден убитым в бане в городе Минусинске Красноярского края, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета.

"24 мая около 23 часов в следственные органы поступило сообщение, что в помещении бани, расположенной в ограде частного дома по улице К. Маркса в Минусинске, обнаружено тело 42-летнего главного редактора газеты "Тон-М" с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.

Рассматриваются разные версии произошедшего, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшего.

Согласно данным на сайте издания, главным редактором газеты был Дмитрий Попков, бывший депутат горсовета Минусинска. Ранее Попков был приговорен к 300 часам общественных работ за избиение подростка летом 2012 года - мужчина, который тогда являлся депутатом, ударил мальчика, снимавшего на камеру день города, за отказ запечатлеть его на видео.