Авария оставила без света почти 100 тысяч жителей Якутии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Около 96 тысяч жителей Якутии остались без электричества из-за аварии на подстанции "Чурапча", сообщает Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения остались бытовые потребители Таттинского, Томпонского, Амгинского, Усть-Майского и Чурапчинского улусов", - сообщили в ведомстве.

К настоящему времени электроснабжение в пяти районах Якутии восстановлено. "На данный момент все запитано, электроснабжение пяти районов восстановлено. В общей сложности без электричества эти районы оставались от 15 до 40 минут", - сказал первый замминистра ЖКХ и энергетики республики Николай Дураев.

Сейчас энергетики устанавливают причины аварии.