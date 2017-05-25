Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Авария оставила без света почти 100 тысяч жителей Якутии

Происшествия
25 мая, 7:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Менее чем через час электроснабжение было восстановлено, энергетики выясняют причины ЧП

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Около 96 тысяч жителей Якутии остались без электричества из-за аварии на подстанции "Чурапча", сообщает Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения остались бытовые потребители Таттинского, Томпонского, Амгинского, Усть-Майского и Чурапчинского улусов", - сообщили в ведомстве.

К настоящему времени электроснабжение в пяти районах Якутии восстановлено. "На данный момент все запитано, электроснабжение пяти районов восстановлено. В общей сложности без электричества эти районы оставались от 15 до 40 минут", - сказал первый замминистра ЖКХ и энергетики республики Николай Дураев.

Сейчас энергетики устанавливают причины аварии.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: Керри призвал американских студентов учить русский язык
2
По подозрению в убийстве девочки, найденной в реке в Краснодарском крае, задержан ее дядя
3
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
6
Генсек НАТО: отказ РФ от поддержки Донбасса стал бы важным шагом к улучшению отношений
7
Детский сад в Благовещенске обстрелял школьник
Темы дня
Загрузка...
Реклама