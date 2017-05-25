В Верхнеколымском районе затоплены девять дворовых территорий, где проживают 75 человек

ЯКУТСК, 25 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Повышение уровня воды на реке Колыма привело к затоплению девяти дворовых территорий в двух населенных пунктах Верхнеколымского района, где проживают 75 человек, в том числе 10 детей. Об этом ТАСС сообщил глава района Вячеслав Сергеев.

"Паводковыми водами на реке Колыма затоплены четыре дворовые территории в поселке Зырянка, где проживают 46 человек, в том числе пять детей, а также частично затоплено пять дворовых территорий в селе Верхнеколымское, где проживают 29 человек, в том числе пять детей", - сказал он.

Людей с затопленных территорий эвакуируют в пункт временного размещения, который полностью подготовлен, а также доставляют к родственникам и знакомым.

"Среди населения паники нет, так как все разъяснительные и подготовительные работы были проведены заранее. Жители заблаговременно подняли свои ценные вещи на возвышенные места. Охотникам и рыболовам сейчас запрещено выезжать на лодках на реку по время подъема воды", - сказал глава района.