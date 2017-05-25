В Минеральных Водах эвакуируют население из-за подъема уровня воды

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 25 мая. /ТАСС/. В Минеральных Водах, где продолжается подъем воды в реке Кума, проводится эвакуация местного населения, сообщили ТАСС в управлении общественной безопасности администрации Минераловодского городского округа.
По данным местных властей, наиболее напряженной считается ситуация в поселках Левокумка и Первомайский, там уровень воды в Куме составляет 6 м и 5,8 м соответственно.
"В Левокумке вода почти стоит, в Первомайском за ночь подъем уровня воды составил 20 см. Продолжаем эвакуацию, работают два отряда спасателей. Правоохранительные органы обеспечивают охрану домов эвакуированных граждан", - сказал руководитель управления Шалва Киреев.
По его данным, общее количество эвакуированных на утро четверга составило 1157 человек, из которых 835 жители Левокумки и 322 - Первомайского.