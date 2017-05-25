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Правительство окажет помощь пострадавшим от пожаров в Красноярском крае

Происшествия
25 мая, 9:30 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 25, мая. /ТАСС

Из резервного фонда каждому пострадавшему будет выплачена по 10 тыс. рублей, сообщил глава МЧС Владимир Пучков

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КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Все жители сгоревших в Красноярском крае домов получат материальную помощь и компенсацию за утраченное имущество. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Из резервного фонда правительства РФ каждому пострадавшему будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, за утраченное имущество будет выплачена компенсация в размере 100 тыс. рублей", - сказал министр на встрече с жителями поселка Стрелка Лесосибирского района Красноярского края. Он уточнил, что такая же сумма будет выплачена и из регионального бюджета.

"Я прибыл в Красноярский край по поручению президента РФ, чтобы быстро и оперативно решить все вопросы оказания помощи каждому, кто оказался в беде", - сказал Пучков. Он сообщил, что в Стрелке оставляет оперативную группу для решения всех проблемных вопросов. По его словам, в ближайшее время будут восстановлены все документы.

Как передает корреспонденту ТАСС, глава МЧС России прибыл в поселок на вертолете Ми-8, который оставил там для тушения пожаров. Пожарные до сих пор заливают водой дымящиеся пепелища.

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