Правительство окажет помощь пострадавшим от пожаров в Красноярском крае

В Турции опровергли информацию об ограничениях на российский импортЭкономика и бизнес 25 мая, 9:19
Роналду может быть оштрафован на €8 млн и получить тюремный срок за неуплату налоговСпорт 25 мая, 9:19
Пик новой волны паводка на Алтае возможен через неделюСибирь 25 мая, 9:11
Центр международного полицейского сотрудничества может быть создан в России перед ЧМ-2018Спорт 25 мая, 9:04
Ульяновский завод "Легенда" увеличит объем производства растительного маслаБанк историй успеха 25 мая, 9:01
В МИД РФ назвали чушью заявления нацразведки США о вмешательстве в выборы "по всей Европе"Политика 25 мая, 8:59
Боксер Чудинов заявил, что знает слабые стороны своего соперника по титульному бою ГроувзаСпорт 25 мая, 8:48
Число задержанных по делу о теракте в Манчестере достигло восьми человекМеждународная панорама 25 мая, 8:47
Российские "Искандеры" впервые перебросили на учения в ТаджикистанАрмия и ОПК 25 мая, 8:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Все жители сгоревших в Красноярском крае домов получат материальную помощь и компенсацию за утраченное имущество. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
"Из резервного фонда правительства РФ каждому пострадавшему будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, за утраченное имущество будет выплачена компенсация в размере 100 тыс. рублей", - сказал министр на встрече с жителями поселка Стрелка Лесосибирского района Красноярского края. Он уточнил, что такая же сумма будет выплачена и из регионального бюджета.
"Я прибыл в Красноярский край по поручению президента РФ, чтобы быстро и оперативно решить все вопросы оказания помощи каждому, кто оказался в беде", - сказал Пучков. Он сообщил, что в Стрелке оставляет оперативную группу для решения всех проблемных вопросов. По его словам, в ближайшее время будут восстановлены все документы.
Как передает корреспонденту ТАСС, глава МЧС России прибыл в поселок на вертолете Ми-8, который оставил там для тушения пожаров. Пожарные до сих пор заливают водой дымящиеся пепелища.